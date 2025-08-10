Göztepe, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Rize
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
4. dakikada, Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye, kaleci Lis geçit vermedi.
11. dakikada, Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı.
35. dakikada, Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Karşılaşmayı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da izledi.
52. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Janderson'un ceza sahası içerisinde ortasında Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
54. dakikada ev sahibi takımın atağında Olawoyin'in ceza sahasındaki şutunu kaleci Lis kurtardı.
66. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerden pasında Cherni'nin şutu auta çıktı.
90+3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Rhaldney'in ceza sahası içerisinde yerden pasında topla buluşan Emersonn, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+6 dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Emersonn'un pasında kale sahası önünde topla buluşan Dennis topu ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.