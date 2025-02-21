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Yaşam

KAAN projesinden etkilenen İsmet amca, TSK Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmet Bilgin, Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı "KAAN" projesinden etkilenerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışta bulundu.

Batuhan Dişbudak  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
KAAN projesinden etkilenen İsmet amca, TSK Güçlendirme Vakfına 100 bin lira bağışladı Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi emekli inşaat yüksek mühendisi Bilgin, emekli maaşı ve birikimlerinin bir bölümüyle düzenli olarak bağış yapıyor.

Daha önce Türk Kızılay ve Mehmetçik Vakfının yanı sıra İHH gibi yardım kuruluşlarına da bağışta bulunan Bilgin, "KAAN" projesinden etkilenerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına da bağış yapma kararı aldı.

Vakfa 100 bin lira bağışta bulunan Bilgin, imkanları ölçüsünde Türkiye'nin yerli ve milli projelerine destek olmayı sürdürmeyi planlıyor.

Bilgin, AA muhabirine, ailesiyle yaşadığını söyledi.

Hali vakti yerinde olanların mutlaka çevresine yardımda bulunduğunu belirten Bilgin, "Ben de vatandaşlık görevi olarak çevreme yardımda bulunmaya gayret ediyorum. Son zamanlarda bağışlarımı daha çok Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapıyorum. Bu durumdan da çok mutlu oluyorum. Oraya yaptığım bağışın tam yerini bulduğuna inanıyorum." dedi.

KAAN projesinden etkilendiğini dile getiren Bilgin, "KAAN, bizim medarıiftihar projemizdi. Türkiye'de son zamanlarda birçok projeler yapıldı, yapılıyor. Yalnız KAAN bizim bayrak projemizdir. Birçok silahımızı kendimiz üretmeye başladığımız halde henüz savaş uçağımızı üretememiştik. Bu KAAN, savaş uçağına atılan en büyük adımımızdır. Kalbimizle, gönlümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

"Ömrüm oldukça bu bağışlara devam etmeyi düşünüyorum"

Bağış yaptığında kendisini huzurlu hissettiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Çevremizde bazı yerlere bağış yaptım ama bana öyle geliyor ki bana en çok huzur veren, beni en çok rahatlatan bağışım Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığım bağıştır. Allah nasip ederse ömrüm oldukça bu bağışlara devam etmeyi düşünüyorum. Bir yerde bulunurken birtakım gücünüz olması lazım. Bugünkü dünya öyle. Bu gücü elde bulundurmak için sizin bir silahlı kuvvetleriniz olması lazım. Silahlı kuvvetlerimiz nedir? Türkiye'nin tapusudur. Eğer silahlı kuvvetlerimiz olmazsa bu vatan elimizden gider. O yüzden bu vatana sahip olduğumuz için bu vatanın evladı olduğumuz için gerekirse canımızı vereceğimiz bir vatan olduğu için ve buna sahip çıkmak adına Silahlı Kuvvetlerimize yardım etmeyi düşünüyorum. Bu yardımdan sonra da en büyük huzuru duyuyorum."

Dünyanın en iyi yerine bağış yaptığını düşündüğünü dile getiren Bilgin, "Paramın en değerli yere gittiğini düşünüyorum. Paramı bu dünyadan öbür dünyaya taşıdığıma inanıyorum. TSK olursa ben de rahat olurum, mutlu olurum." ifadesini kullandı.

Bilgin, televizyonlarda ASELSAN ve Roketsan'ın yaptıklarını gördüğü zaman çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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