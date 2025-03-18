Dolar
36.65
Euro
40.06
Altın
3,028.27
ETH/USDT
1,891.30
BTC/USDT
82,600.00
BIST 100
10,849.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladı.
logo
Yaşam

İzmir'de minik öğrenciler, yerli ve milli hava araçlarını müzikalle tanıdı

İzmir'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından çocukların havacılık ve uzay hakkındaki farkındalıklarını artırmak, onlara yerli ve milli hava araçlarını tanıtmak amacıyla hazırlanan müzikal, öğrencilerle buluştu.

Melike Balkaya  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İzmir'de minik öğrenciler, yerli ve milli hava araçlarını müzikalle tanıdı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Mavişehir İlkokulu'ndaki "Hürkuş ve Gökbey" adlı müzikalde, 1 ve 2. sınıf öğrencilerine Hürkuş uçağı ve Gökbey helikopteri eğlenceli bir oyunla tanıtıldı.

TUSAŞ Etkinlik Koordinatörü Murat Dadaylı, müzikalle çocuklara küçük yaşlarda mühendislik mesleğini sevdirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Dadaylı, "Etkinlikle geleceğin yetenekleriyle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu müzikalle çocuklarımıza, geleceğin mühendislerine, uzay ve havacılık dünyasının kapılarını açmaya çalışıyoruz ve onlarda farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'lerle Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi başladı ve bunun sayesinde çocuklarımız için çok fazla atölyeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun 2. sınıf öğrencilerinden Eslem Akkurnaz, hava araçlarının gerçeğini de görmeyi çok istediğini dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce Hürkuş'un sinemasına da gitmiştim." dedi.

Öğrencilerden Alptuğ Şahin, tiyatrodan çok etkilendiğini belirterek, "Ankara'da hangi uçakların yapıldığını öğrendik. Ben daha önce sinemasına gitmemiştim, merak ediyordum. Tiyatroda görmüş oldum." diye konuştu.

Hanne Betül Usta ise uçak kullanmayı çok istediğini, Hürkuş ile Gökbey'i tanıdığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Etkinliğin sonunda çocuklara "Hürkuş ve Minik Dostları", "Uzay Sistemleri ve Minik Dostları" adlı hikaye kitapları dağıtıldı.

Müzikal, İzmir'in Çiğli ve Torbalı ilçelerinde de öğrencilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü
Göktürk-1 uydusu 100 bininci görüntüyü Çanakkale Şehitler Abidesi'nden aldı
EPDK, Perakende Satış Sözleşmesi'ni güncelledi
Bakan Ersoy: Dünyada barışı güçlenmesi için mücadele vermek şehitlerimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

İzmir'de minik öğrenciler, yerli ve milli hava araçlarını müzikalle tanıdı

İzmir'de minik öğrenciler, yerli ve milli hava araçlarını müzikalle tanıdı

ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel uçuş

fTürk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet