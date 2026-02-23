Dolar
43.84
Euro
51.78
Altın
5,156.58
ETH/USDT
1,923.80
BTC/USDT
66,237.00
BIST 100
14,086.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında Antalya'da test uçuşlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Gülsem Adam  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak

Antalya

 Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak

Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak

Antalya'da kaliteli zeytin üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Avrupalı turistin "çifte bayram" rotası Antalya olacak

Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor

Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor
Antalya'ya bu yıl da yüksek sayıda Kazak turist bekleniyor

Antalya'ya bu yıl da yüksek sayıda Kazak turist bekleniyor
THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli

THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet