Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında Antalya'da test uçuşlarının gerçekleştirileceği bildirildi.
Antalya
Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.
Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."