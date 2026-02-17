Dolar
43.73
Euro
51.83
Altın
4,921.27
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,920.00
BIST 100
14,294.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni
logo
Yaşam

Milli Muharip Uçak KAAN'a klip hazırladılar, gerçeğiyle buluştular

Milli Muharip Uçak KAAN için klip hazırlayarak büyük ilgi uyandıran öğrenciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun davetiyle KAAN'ı görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Firdevs Bulut Kartal  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Milli Muharip Uçak KAAN'a klip hazırladılar, gerçeğiyle buluştular

Ankara

Çorlu Ortaokulu bilişim teknolojileri öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında maketler, resimler ve afişler yapan öğrenciler, çalışmaları için bir de klip hazırladı. Klip, yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KAAN'ı görmenin hayaliyle maketlerini yapan Çorlu Ortaokulu öğrencileri, Demiroğlu'nun davetiyle TUSAŞ'ın yolunu tuttu.

Milli Muharip Uçak'ın hangarını ziyaret edip KAAN'a dokunan öğrenciler, TUSAŞ mühendis ve teknisyenlerine meraklı sorular sordu. Öğrenciler daha sonra TUSAŞ'ın ürettiği diğer hava araçlarının üretildiği alanları ziyaret etti, GÖKBEY Helikopteri'ne bindi.

Öğrenciler, ziyarete ilişkin duygularını, "İlk başta inanamadım ama gerçekmiş. KAAN'a dokunabildim, çok mutluyum o yüzden.", "TUSAŞ'ı görmeyi, uçakları görmeyi çok istemiştim. Bu benim hayalimdi ve gördüğüm için çok mutlu oldum.", "GÖKBEY, KAAN derken bir sürü uçak gördük, helikopter gördük. Çok güzeldi ama hemen bitti." sözleriyle dile getirdi.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında ise "Henüz çok genç yaşta geleceğe dair bizlerle aynı hayali kuran ve aynı heyecanı paylaşan yeteneklerimizle birlikte gözümüz yükseklerde." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi
Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli Muharip Uçak KAAN'a klip hazırladılar, gerçeğiyle buluştular

Milli Muharip Uçak KAAN'a klip hazırladılar, gerçeğiyle buluştular

Savunma ve havacılık buluşması SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Milli Muharip Uçak KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı

Milli Muharip Uçak KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı
Türk zırhlıları orta kalibrede yeni milli silahına kavuşuyor

Türk zırhlıları orta kalibrede yeni milli silahına kavuşuyor
Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı

Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet