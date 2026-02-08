Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,128.50
BTC/USDT
71,044.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı bir binanın istinat duvarı çökmesi sonucu çevredeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı

Milli Muharip Uçak KAAN, dünyanın en önemli savunma sanayi etkinliklerinden Suudi Arabistan’daki World Defense Show'da teknolojiyle desteklenmiş yeni konseptle tanıtılıyor.

Göksel Yıldırım  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı

Riyad

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Riyad'da düzenlenen fuarda, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere sunuyor.

TUSAŞ, bu fuarla birlikte tanıtım faaliyetlerine teknoloji ağırlıklı yeni bir konsept ekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önceki fuarlarda genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için TUSAŞ'ın KAAN ve ANKA III'lerle oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu tercih edildi.

Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III'ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor. TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

OKU, modern hava harp doktrinindeki "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye'deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir "kol" halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.

TUSAŞ, bunun yanında standındaki 4 dokunmatik ekranla ürünlerini dijital olarak ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler ekranlar aracılığıyla ürünlerle ilgili birçok detaya ulaşıyor, 360 derece inceleyebiliyor, videolarını izleyebiliyor.

Söz konusu konsept, bu yıl Endonezya, Malezya ve İngiltere'de yapılacak fuarlarda da kullanılacak.

TUSAŞ, benzer uygulamaları HÜRJET ve GÖKBEY platformları için de yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dijitalleştiğine işaret ederek dijitalde yapılan birçok şeyin artık gerçeğe çok yakın olduğunu, hatta senaryolar dahilinde bunu gerçekleştirme imkanı bulunduğunu söyledi.

Daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde ürünlerini nasıl tanıtabileceklerini değerlendirdiklerini dile getiren Demiroğlu, ortaya böyle bir konsept çıktığını belirtti. Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir konsept, daha da gelişecek 6. nesil gibi. Ama ürünlerimizi dijital ortamda, gelen, ilgilenen kişilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunmayı planlıyoruz. Çok üst seviyede bir ziyaretçimize onun isteyeceği bilgileri ihtiva eden paketi, daha detaya inmek isteyenlere daha detay ama genelde hepsinin bir arada tadında olduğu bir konsepti sunabileceğiz. Bunu da dijitalle yapabiliyorsunuz. Buna bir müddet sonra yapay zeka da eklenir. Böyle bir konseptle ilk defa bu fuarda karşınızda çıkmış bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi
Yaz aylarında kuruyan Avlan Gölü, yağışların ardından yeniden su tuttu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı

Milli Muharip Uçak KAAN dünya sahnesine bu kez "yeni nesil" tanıtımla çıktı

Türk savunma sanayisi “SARSILMAZ” ürünleriyle Suudi Arabistan’da

HÜRJET, İspanya ihracatıyla uluslararası pazarların kapısını açtı

Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı

Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı
HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor

HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet