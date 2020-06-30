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Yaşam

İzmir'de genelgeye rağmen asker uğurlaması yapanlar sosyal mesafe kuralına da uymadı

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlaması yapanlar kameralara yansıdı.

Şafak Yel   | 30.06.2020
İzmir'de genelgeye rağmen asker uğurlaması yapanlar sosyal mesafe kuralına da uymadı Fotoğraf: Şafak Yel/AA

İzmir

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına rağmen İzmir'de tedbirlere riayet etmeyenler gazetecilerce görüntülendi.

Bazı kişiler, askere giden yakınlarını uğurlamak için genelgeyi çiğneyerek İZOTAŞ'ta bir araya geldi. Uğurlama amaçlı buluşma anlarında sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

Otogarda toplanan bazı kişiler, askere giden arkadaş ve yakınlarını omuzlarında taşıyarak havaya attı.

Vatani görevleri için yola çıkacak gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde otobüslere bindirildi.

Uğurlama sırasında kalabalıktakilerin çoğu maske kuralına riayet ederken sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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