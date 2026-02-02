Dolar
Yaşam

Yaralı bulunan caretta caretta yavrusu "Arda"nın iyileşmesi için yoğun mesai harcıyorlar

İzmir'in Çeşme ilçesindeki sahilde yaralı halde bulunan ve "Arda" ismi verilen caretta caretta yavrusunun sağlığına kavuşması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince yoğun çalışma yapılıyor.

Ali Rıza Akkır  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Yaralı bulunan caretta caretta yavrusu "Arda"nın iyileşmesi için yoğun mesai harcıyorlar Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yer alan DEKAMER'de 2008'den bu yana koruma çalışmalarının yanı sıra yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisi de yürütülüyor.

Merkezin son konuğu ise Çeşme'de yaralı olarak bulunan ve 2-3 yaşında olduğu değerlendirilen deniz kaplumbağası "Arda" oldu.

DEKAMER'de tedavi gören en küçük kaplumbağanın, boynunda ve göz çevresinde enfeksiyonlar tespit edildi.

Klimalı bir odada tutulan ve suyunun sıcaklığı sürekli kontrol edilen caretta carettanın iyileşmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Yavrunun beslenmesi de görevlilerin yardımıyla oluyor. Bir kişi tarafından ağzı açılan kaplumbağanın yiyeceği, pens yardımıyla başka kişi tarafından yutağına bırakılıyor.

İyileşmesi için yoğun çalışma yürütülen küçük caretta caretta, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

"Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık"

Merkezde görevli veteriner hekim Emre Odabaş, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle bulunduğu yerden alınan kaplumbağanın merkeze getirildiğini ve hemen tedavisine başlandığını söyledi.

Caretta carettanın soğuktan etkilendiği için oldukça hareketsiz ve zayıf durumda olduğunu belirten Odabaş, "Antibiyotik ve sıvı tedavisine başladık. Yavru bir kaplumbağa olduğu için bakımına büyüklere nazaran daha çok özen gösteriyoruz. Hayvanı en az saatte bir kontrol ediyoruz. Genel durumunu, refleksleri takip ediyoruz. Su ısısını sürekli takip ediyoruz. Yaklaşık 25 derecelerde sabit tutmaya çalışıyoruz. Merkeze yaralı olarak gelen en küçük kaplumbağamız." diye konuştu.

Odabaş, karides, balık gibi protein ağırlıklı yemlerle caretta carettayı beslediklerini anlattı.

"Denizlerdeki kirlenme tüm canlıları olumsuz etkiliyor"

DEKAMER Proje Asistanı olan biyolog Fatih Polat ise kaplumbağaların metabolizmaları yavaş canlılar olmaları nedeniyle iyileşme sürelerinin uzun zaman aldığını dile getirdi.

Küçük bir caretta caretta yavrusunun daha da uzun sürede iyileşebileceğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu noktada üzerimize düşenleri dikkatli şekilde adım adım yol alarak yapıyoruz. Bu vaka bize şunu net bir şekilde gösterdi; denizel kirlenme ciddi bir sorun oluyor. Göç edemeyen bu yaş grubundaki küçük kaplumbağalar, Türkiye kıyılarında gezerek sürekli beslenmek zorundalar. Uzun menzilli göçleri yapamıyorlar. Kıyılarımızdaki deniz kirlenmesinin istemesek de sebebi biziz. Kıyılarımızdaki kirlenme her zaman kaplumbağalarda çok ciddi enfeksiyon risklerine sebep oluyor. Denizlerdeki kirlenme, korunan türler ve hassas türler başta olmak üzere denizdeki tüm canlıları olumsuz etkiliyor."

