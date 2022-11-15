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İskoçya Teknik Direktör Steve Clarke, A Milli Furbol Takımı ile İskoçya'nın çarşamba günü yapacakları özel maç öncesi Diyarbakır Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor
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Yaşam

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İskoçya ile yapacağı özel maç öncesi Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kenttin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Mehmet Sıddık Kaya, Ömer Yasin Ergin   | 15.11.2022
İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı'nın yarın Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi kente gelen taraftarlar renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü.

Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içen İskoç taraftarlar, daha sonra Tarihi Ulu Camii'ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlar İskoç taraflarla fotoğraf çekti.

Alışveriş de yapan İskoçya taraftarlarından Peter Campbell, AA muhabirine, Türkiye'de Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Campbell, A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı maçı için kentte olduğunu belirterek "Şehir güzel görünüyor. Şehri gezmem, görmem lazım. Tabii ki kendi takımımı destekleyeceğim" dedi.

John Nıcoi ise ilk defa kentte geldiğini ifade ederek, "Diyarbakır çok güzel bir şehir. Yemekler çok güzel görünüyor. Yemekleri de yedik çok güzeldi. Ülkemle burası arasında en güzel fark bu güzel havanın burada olması çünkü kısa kollu giyiyorum. Yarın hangi takımın kaybedeceğinin bir önemi yok. İyi bir takıma sahibiz. Tabii ki yarın kendi ülkemin takımını destekleyeceğim. Türkiye'yi de çok seviyoruz. Türk takımını da." diye konuştu.

Rıch Rıchmond ise kentti çok sevdiğini kaydederek, arkadaşlarıyla maç öncesinde tarihi ve turistik yerleri gezdiğini anlattı.

21 yaşındaki oğlu ve arkadaşlarıyla Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Rıchmond, "Türk yemeklerini, zengin kahvaltısını, güzel yemeklerini beğendik. İyi ki buraya gelmişim. Burada olmaktan çok memnunum. Havası güzel. Tarihi mekanları çok güzel. İnsanları çok mükemmel." diye konuştu.


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