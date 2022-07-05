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Yaşam

İran’da motosiklet sürücüleri taşımacılık sektörüne yeni boyut kazandırdı

İran'ın başkenti Tahran’da kavurucu yaz sıcağına ve hava kirliliğine aldırış etmeyen motosiklet sürücüleri daha fazla yük taşımak için aralıksız çalışıyor.

Haydar Şahin   | 05.07.2022
İran’da motosiklet sürücüleri taşımacılık sektörüne yeni boyut kazandırdı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Şehrin trafik yoğunluğunu fırsata çeviren motosiklet sürücüleri taşımacılık sektörüne yeni boyut kazandırıyor. Rakip konumundaki kamyonetlere göre daha hızlı yük taşıyan motosikletliler, çoğu zaman kaldırımları kullanarak trafik ışıklarını aşıyor.

Paket teslimatından halı ve buzdolabı taşımaya kadar yükte sınır tanımayan motosikletli nakliyeciler, bazı vatandaşlar tarafından “trafik canavarları” olarak da nitelendiriliyor.

Motosikletin çokça kullanıldığı Tahran trafiğinde kural ihlalleri artınca her gün onlarca kaza yaşanıyor.

"Motorcular kapı teslimatı da yapıyor"

Küçük kamyonetiyle 50 yıldır yük taşıdığını söyleyen Murteza Rahimi, motosikletli taşıyıcılar çıktıktan sonra yük bulamaz hale geldiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Rahimi, işe çıktığından beri 3 saat geçtiğini ancak henüz yük alamadığını belirterek, "Motorcular trafiğe takılmadığı için daha hızlı gidiyorlar ve daha ucuza yük taşıyorlar. Bazıları kamyonetimizin aldığı kadar yük taşıyor." diye konuştu.

Kamyonet sürücülerinin sadece yükü alıp adrese ulaştırdığını, yükleme ya da boşaltma yapmadığını ifade eden Rahimi, "Motorcular aynı zamanda işçilik de yapıyor. Biz yükü bina önüne kadar götürürken motorcular kapı teslimatı da yapıyor." dedi.

Rahimi, motosikletli taşımacıların günde bir milyon tümene (yaklaşık 520 TL) yakın para kazanabildiğini sözlerine ekledi.

"Araba lastiğinden kumaş topuna kadar her yükü taşıyorum"

Motosikletiyle yük taşıyan Şükrüllah Cemali ise eskiden sadece yemek siparişi aldığını belirterek, "İşimden memnun olmadığım için artık yük taşıyorum. Çok şükür bu meslekte eskiye göre daha iyi kazanıyorum." dedi.

Havanın fazla sıcak olmasının kendileri için büyük sorun olduğunu kaydeden Cemali, sıcaklık, toz veya hava kirliliği olsa da işlerini bir şekilde yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Tahran’ın karışık ve tehlikeli trafiğinde motosiklet kullanmanın tehlikeyi artırdığını kabul eden Cemali, "İşimiz biraz tehlikeli ama daha fazla yük taşıyabilmek için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ali Kahramani de hava sıcak olduğu için ya sabah erkenden ya da öğleden sonra çalıştığını ifade etti.

Tahran’da yük taşımak için en iyi aracın motosiklet olduğunu belirten Kahramani, "Eskiden kamyonetim vardı onu sattım, motora geçtim. Motorla trafiğe takılmadan hızlıca işimi hallediyorum." dedi.

Tehlikeli olsa da eve ekmek götürmek için çalışması gerektiğini söyleyen Kahramani, "Günde ortalama 8 saat çalışıyorum. Araba lastiğinden kumaş topuna kadar her yükü taşıyorum. Ofis boy buzdolabı bile taşıyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

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