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Ekonomi

Honda Türkiye, İzmir'de motosiklet üretim tesisi kuruyor

Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni fabrika yatırımı gerçekleştiriyor.

Emirhan Yılmaz  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Honda Türkiye, İzmir'de motosiklet üretim tesisi kuruyor

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa'da yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

Honda'nın İzmir'de kuracağı tesiste, motosiklet üretimine 2026'nın ortalarında başlanması planlanıyor.

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Motosiklet üretimine yıllık 100 bin kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde bunun yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

100 bin metrekarelik geniş alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Honda Türkiye, fabrika yatırımlarıyla, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

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