İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Yaşam

Iğdırlı berber, müşterisini Ağrı Dağı'nın zirvesinde tıraş etti

Iğdırlı berber ve dağcı Murat Akay, kendisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesinde tırmanan müşterisini, 5 bin 137 metrede tıraş etti.

Hüseyin Yıldız  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Iğdırlı berber, müşterisini Ağrı Dağı'nın zirvesinde tıraş etti Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Kentte 20 yıldır berberlik yapan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği görevini yürüten Akay, Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

5 kişilik grupla yaklaşık 3 günde zirveye çıkan Akay, burada beraberinde getirdiği tıraş ekipmanlarıyla, sürekli müşterisi olan Serkan Üç'ü tıraş etti.

Zirvede saç tıraşı yapan Akay, hem Ağrı Dağı'nın turizm potansiyeline hem de berberlik mesleğine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dağcı Serkan Üç ise "Hangi dağın zirvesine gidersen git o zirveye gelir tıraş olurum." dedi.

