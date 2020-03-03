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Yaşam

İdlib şehidi Pekel'in adı doğup büyüdüğü sokakta yaşayacak

Samsun'da Canik Belediyesi, İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in adını, doğup büyüdüğü sokağa verdi.

İlyas Gün   | 03.03.2020
İdlib şehidi Pekel'in adı doğup büyüdüğü sokakta yaşayacak

Samsun

Canik Belediye Meclisi mart ayı birleşiminde, 27 Şubat'ta İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in adının, Düvecik Mahallesi 482. Cadde'ye verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatan uğruna canını veren şehit Pekel'in hatırasını yaşatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Şehidin doğup büyüdüğü 482. Cadde'nin adını, "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel" olarak değiştirdiklerini aktaran Sandıkçı, "Evladımız bu vatan için canını verdi. Biz de onun adını doğup büyüdüğü sokağa verme kararını aldık. Şehidimizin vatan, millet, bayrak, hürriyet uğruna canından geçmesinin yanında bu yaptığımızın çok kıymetiharbiyesi yok belki ama mühim olan, yıllar geçse de şehidimizin adının unutulmaması ve kalıcı hale gelmesidir. Şehidimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sandıkçı, caddeye en kısa sürede şehidin adının yer aldığı tabelayı asacaklarını kaydetti.

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