Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,275.10
BTC/USDT
94,832.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te kayakseverler pistleri doldurdu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ergün Haktanıyan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te kayakseverler pistleri doldurdu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Charter seferleriyle Çekya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra, hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ziyaretçiler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki pistlerde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran kayakseverler, tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Songül Esin, sıcak bir şehir olan Adana'dan 3 saatlik mesafeyi katederek Erciyes'e geldiğini söyledi.

Erciyes'in, kayakçılar için güzel bir tesis olduğunu dile getiren Esin, "Adana'dan 24 derecelik farka geliyoruz. Kendimi geliştirmek adına her hafta sonu buradayım. Geçtiğimiz yıllarda kar daha azdı ama bu yıl çok yağdığını düşünüyorum. Bizim için bu çok avantajlı. Arkadaşlarımla geliyordum, bu defa turla geldim ama vazgeçmiyoruz tabii." dedi.

Mersinden gelen Vildan İter ise güzel bir günde Erciyes'e geldiklerini, gondola binerek gezdiklerini belirtti.

İter, arkadaşlarıyla geldiği Erciyes'te, güneşli bir havada karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi.

Şevval Çot da İstanbul'dan arkadaşlarıyla geldiğini, ilk kez piste çıkıp kaymaya başladığını vurgulayarak, tesislerin güzel olduğunu aktardı.

Ziyaretçilerden Berna Uzun ise ilk defa Erciyes'e geldiğini ifade ederek, "Eğlenceli anlar yaşıyoruz, düşünce biraz canımız acıyor ama çok eğlenceli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı hac protokolünü imzaladı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

Benzer haberler

Farkındalık amacıyla oluşturulan stantta 12 bin 500 ünite kan bağışı toplandı

Farkındalık amacıyla oluşturulan stantta 12 bin 500 ünite kan bağışı toplandı

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te kayakseverler pistleri doldurdu

Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Samsunspor konuk olduğu Kayserispor'u tek golle yendi

Samsunspor konuk olduğu Kayserispor'u tek golle yendi
Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası başladı

Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası başladı
Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu atıyor

Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet