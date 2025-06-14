Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği yarışmada AA muhabirleri 4 ödüle layık görüldü
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 farklı dalda 4 ödül kazandı.
Kayseri
KGC'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye girenler belli oldu.
Jüri Başkanlığını KGC Başkanı Metin Kösedağ'ın yaptığı toplantı, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Yarışma sonucunda 2024 yılında çeşitli dallarda 4 eser birinciliğe layık görüldü, 7 esere de mansiyon ödülü verildi.
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AA'ya 4 ödül
Yarışmada Haber (Yazılı - Görsel) kategorisinde AA muhabiri Esma Küçükşahin, "Bu kıraathanede kadınlar okeye dönüyor" haberiyle ikinci, Tunahan Akgün de "Su altında kalan mahallenin üzerinde balık avlıyor" başlıklı haberiyle üçüncü oldu.
Fotoğraf kategorisinde AA muhabiri Ergün Haktanıyan, "Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların sayısı devlet desteğiyle arttı" haber fotoğrafıyla birincilik, Müzahim Zahid Tüzün de "Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor" fotoğrafıyla ikincilik elde etti.
Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edileceği tören, 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.