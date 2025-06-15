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Yaşam

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kurulan 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Murat Asil  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılında basketbol, voleybol, ragbi, oryantiring, yüzme ve futbol gibi pek çok branşta spora katkı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2025 sezonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

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Geçen yıl iki kampını da burada tamamlayan Samsunspor, bu sene kamp için yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkez'ini tercih edecek.

Merkeze; Alanya, Iğdır ve Kahramanmaraş'tan takımlar da konuk olacak.

Görüşmelerin devam ettiği yerli ve yabancı takımların olduğu tesislerdeki sahalar, bu sene de doluluk arz ediyor.

Kamp merkezi, geçen yıl 8 yüzme ekibinin yanı sıra Süper Lig'den 4, 1 ve 2. ligden ikişer, 3. Lig'den 10 takıma hizmet verdi.

Yurt dışından da 6 takımın kampını gerçekleştirdiği merkezden 2 bin 76 sporcu yararlandı.

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