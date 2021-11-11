Dolar
9.93
Euro
11.40
Altın
1,856.55
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,635.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek "Fatma" adını aldı.

Cihan Demirci   | 11.11.2021
Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne


Bulgaristan'da yaşayan İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu.

İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelimeişehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt, AA muhabirine, Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Fatma İvanova'nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de 'Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.' demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için." diye konuştu.

Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı

Benzer haberler

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu

Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bulgaristan'daki Türkler "eşitlikçi" ve "kucaklayıcı" bir cumhurbaşkanı istiyor

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de 126 sandık kurulacak

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de 126 sandık kurulacak
Belçika'da otelinde evsizleri ağırlayan Faslı iş adamı geceleri muhtaçlara ekmek dağıtıyor

Belçika'da otelinde evsizleri ağırlayan Faslı iş adamı geceleri muhtaçlara ekmek dağıtıyor
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığına aday Karadayı'dan birlik olma çağrısı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığına aday Karadayı'dan birlik olma çağrısı