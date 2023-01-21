Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Roman STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

"Hayalet köy" ağırladığı ziyaretçilerle bölge ekonomisine can veriyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 100 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ali Rıza Akkır   | 21.01.2023
"Hayalet köy" ağırladığı ziyaretçilerle bölge ekonomisine can veriyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. 100 yıl önce terk edilen "hayalet köy"deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağlayan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor.

Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçede karada, denizde ve havada farklı turizm etkinliklerinin yapılabildiğini dile getiren Karaman, Fethiye'nin Ölüdeniz, Göcek gibi önemli turizm bölgelerine sahip olduğunu belirtti.

Fethiye'de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman, "Ölüdeniz'e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir yer." dedi.

Karaman, bölgenin tarihi anlamda çok zengin olduğunu, birçok noktanın kesin korunacak hassas alan ilan edildiğini dile getirdi.

Kayaköy ile ilçedeki diğer ören yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri için ilçeye davet etti.

5 bin yıllık geçmişi var

Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi, milattan önce 3000'lere kadar uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan Roman vatandaşlara yönelik sosyal konut projesine ilişkin açıklama
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı
Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor

Benzer haberler

"Hayalet köy" ağırladığı ziyaretçilerle bölge ekonomisine can veriyor

"Hayalet köy" ağırladığı ziyaretçilerle bölge ekonomisine can veriyor

Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek

Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore ediliyor

Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"

Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
Linyit sahasındaki arkeolojik kazılar, Karya medeniyetine ışık tutuyor

Linyit sahasındaki arkeolojik kazılar, Karya medeniyetine ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet