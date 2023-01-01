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Yaşam

Hatice ninenin hediye ettiği bere ve boyunluklar Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı

Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığındaki Mehmetçik, Ankara'da yaşayan Hatice Günar'ın hediye ettiği bere ve boyunluklarla zorlu kış şartlarında görevini yerine getirecek.

Mümin Altaş   | 01.01.2023
Hatice ninenin hediye ettiği bere ve boyunluklar Erzurum'da Mehmetçiğe ulaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe 150 bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek, Bakanlık yetkililerine ulaştı.

Evinde ziyaret edilen Günar'dan teslim alınan bere ve boyunluklar, Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

Bölgede zor hava koşullarında görev yapan askerler de video çekerek, "Hatice Teyzem, gönderdiğin hediyeler elimize ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ellerinden öperiz." ifadeleriyle Günar'a teşekkürlerini iletti.

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