Dolar
41.16
Euro
48.07
Altın
3,538.73
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,845.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar

Sınavda başarı gösterip Atatürk Üniversitesinin farklı bölümlerine yerleşme hakkı elde eden 34 Filistinli öğrenci, Erzurum'da 7 ay boyunca Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri üzerine eğitim alacak.

Tevhid Furkan Nehri  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri / AA

Erzurum

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Atatürk Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında Erzurum'a gelen 34 Filistinli öğrenci, lisans ve yüksek lisans eğitimleri öncesi Türkçe öğreniyor.

Her yıl Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrendiği Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER), bu eğitim öğretim yılında Gazze'den gelen 34 Filistinli öğrenciyi ağırlıyor.

Girdikleri sınavlarda başarı gösterip üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, 7 ay süreyle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri üzerine eğitim verilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Derslere geleneksel örtüleri olan kefiyelerle katılan öğrenciler, sınıf tahtasına Filistin halkının direnişini ve onurlu duruşunu temsil eden sembolik bir çizgi karakter olan Hanzala'yı çiziyor ve Filistin Devleti haritası ile Mescid-i Aksa fotoğrafı karşısında derslerini işliyor.

"Filistin'in tam bağımsızlığı noktasında çok önemli işler yapacaklar"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, AA muhabirine, yabancı öğrencilerin, verdikleri derslerle Türkçe öğrendiğini söyledi.

Gazze'den gelen 34 öğrencinin merkezde derslerine devam ettiğini anlatan Gücüyeter, şöyle konuştu:

"Filistin'de gerçekten bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor. Filistin'de çok ciddi bir yıkım var. Bu yıkımın etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için yıkımdan sonra tekrar Filistin'in imar edilebilmesi için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Burada bu yetişmiş insan gücünün ortaya konulması noktasında bir irade görüyoruz. Bizim için bu çok kıymetli bir irade. Yani şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ama bunun yanında şehitlerimizin, gazilerimizin uğrunda kendilerini feda ettikleri ülkenin tekrar imar edilmesi gereken bir durum da var. Buraya gelen Filistinli öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Sürecin devamında Filistin'in tam bağımsızlığı noktasında çok önemli işler yapacaklar."

"Yabancı olduklarını şehrimiz onlara hissettirmiyor"

Gücüyeter, merkezde sadece öğretim faaliyetleri yürütmediklerini belirterek, "Bunun yanında ailesinden ayrı gurbette bulunan öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarına da cevap vermemiz gerekiyor. Bu noktada şehrimiz bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Yani Erzurum şehri, misafirperverlik noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. Buradaki öğrencilerimize yabancı olduklarını şehrimiz hissettirmiyor." dedi.

Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak adına da faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade eden Gücüyeter, "Üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin eğitim seviyesinin daha da üstlere çıkmasını sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"Filistin özgür olacak ve topraklarıma tekrar döneceğim"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Gazzeli Mohammed Murtaja ise birçok zorluk yaşayarak Türkiye'ye geldiğini ve Türkçe öğreniminde önemli yol kat ettiğini aktardı.

Murtaja, "Bayrağımız ve haritamıza bakarak ders işliyoruz. Onları görünce topraklarımı özlüyorum. Vatanımdan çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bir gün Filistin özgür olacak ve topraklarıma tekrar döneceğim." ifadesini kullandı.

Yazılım mühendisliği bölümü öğrencisi Talat Jamal Alsafadı da "Her ders tahtaya Hanzala'yı ve bayrağımızı çiziyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Onlara bakınca vatanı hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
MSB: SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Benzer haberler

UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Gazze'de okullar üçüncü yılında da açılmadı: 785 bin öğrenci eğitimden mahrum

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler Gazze'ye yolculuklarını kararlılıkla sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler Gazze'ye yolculuklarını kararlılıkla sürdürüyor
Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar

Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar
Fransa, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edildi

Fransa, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet