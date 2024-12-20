Dolar
35.19
Euro
36.58
Altın
2,605.28
ETH/USDT
3,261.00
BTC/USDT
94,767.00
BIST 100
9,738.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak. Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak
logo
Yaşam

"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

Cüneyt Çelik  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars'a görevlendirilen 9 hassas burunlu köpek, katıldıkları çalışmalarda jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu aramada "Tabla", bomba aramada "Taş", kaçak çay ve tütün tespitinde "Vişne", arama kurtarmada "Meyve" ile "Fay", iz takipte "Düldül", asayişte "Vefa", mayın aramada "Yakın", erzak tespitinde ise "Pasta" isimli köpekleri kullanıyor.

Alanında uzman köpekler, hassas burunlarıyla araç, arazi, konut, iş yeri ve metruk binalarda yaptıkları aramalarda, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya her alanda güvenlik güçlerine destek oluyor.

Arama, kurtarma köpeği eğiticisi uzman jandarma Metin Şahin, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığında alanlarında uzman köpeklerin görev yaptığını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan köpeklerin JAKEM Komutanlığı bünyesinde kurs görüp yetiştirildikten sonra alanlarına göre görevlendirildiğini anlatan Şahin, "Bu branşlar arama kurtarma, bomba arama, mayın arama, iz takip, çay tütün, uyuşturucu madde tespit, erzak tespit branşı şeklinde ayrılmaktadır." dedi.

"Kayıp şahısların bulunması ve hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılıyor"

Köpeklerin başarılı görevler yaptığından bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden seçilen profesyonel personeller de eğitim görmek için Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'ne gelmektedir. Burada yapılan eğitimler sonucunda başarılı olan köpek sorumluları, görevlerine başlamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığına gönderilen branş köpekleri, göreve başladıkları andan itibaren bölge durumuna göre operasyonlarda kullanılmaktadır. Bu operasyonlar bomba arama, iz takibi, mayın arama, kayıp şahısların bulunması, hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadırlar."

Şahin, hassas burunlu köpeklerin eğitimlerinin sürekli devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: Sosyal medya, terör örgütleri ve Türkiye düşmanları tarafından algı operasyonları için kullanılabilmektedir
AA, katliam görüntüleriyle dünyada gündem olan Tadamon Mahallesi'ni görüntüledi
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin hayvansal ve bitkisel atık potansiyelini değerlendirmek için 5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Benzer haberler

"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı

Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti
Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor

Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet