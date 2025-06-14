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Yaşam

Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi, su altında pankart açtı.

Cihan Demirci  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı

Edirne

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli ve dalış eğitmenleri, Edirne'nin Keşan ilçesinde körfezde oluşturulan Su Altı Tarih Müzesi'ne batırılan tanka dalış yaptı.

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Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında ve 10 metre derinlikte yer alan tanka dalan jandarma ve eğitmenler, Türk bayrağı ve "Jandarma 186 yaşında daima milletinin yanında" yazılı pankart açtı.

Etkinliğin videosu, sosyal medyada yayımlandı.

Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne geçen hafta muharebe tankı, su altı turizminin geliştirilmesi amacıyla batırılmıştı.

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