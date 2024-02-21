Dolar
31.00
Euro
33.50
Altın
2,026.88
ETH/USDT
2,909.80
BTC/USDT
51,139.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi.

Ulaş Güven  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Kış mevsimi dolayısıyla İstanbul'a giden Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin Köprücük köyündeki evlerinin damında yarım metreden fazla kar birikti.

Ağırlık nedeniyle evin çökeceğini düşünen yaşlı çift, Gençlik Merkezi gönüllülerine ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki köye giden 10 gönüllü genç, küreklerle evin damında biriken karı temizledi.

Gençlik Lideri Naim Karagöz, gazetecilere, İstanbul'da bulunan yaşlı çiftin yardım talebi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Açıkel çiftinin yaşadığı evin damında çok fazla kar biriktiğini ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Biz de köye gelerek onlara yardımcı olmaya çalıştık. Evlerinin damında çok fazla kar vardı. Çalışmamız yaklaşık 4 saat sürdü. Bizden yardım isteyen herkesin yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Burada köylülerle de görüşeceğiz. İhtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışacağız. 'İyilik ağacı' projesi kapsamında yaşlılara, gençlere, çocuklara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında köy okullarına giderek öğrencilere yönelik etkinlikler yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
"Kızılcık Şerbeti" dizisine RTÜK'ten ceza
Van'da komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ev sahibinin kira beyannamesine kiracılardan dijital doğrulama dönemi

Benzer haberler

Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi

Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizledi

Bitlis'in toprak damlarında köylülerin kar mesaisi

Hakkarili genç evinin ikinci katında istiridye mantarı üretim alanı oluşturdu

Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi faaliyete alındı

Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi faaliyete alındı
Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki kadın ördüğü bereleri Hakkari'deki jandarmaya gönderdi

Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki kadın ördüğü bereleri Hakkari'deki jandarmaya gönderdi
"Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapis

"Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapis
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet