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Yaşam

Hacettepe'de "Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyosfer Müzesi" kapılarını açtı

Hacettepe Üniversitesi'nde, Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini sahadan toplanan örneklerle göstermek amacıyla "Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyosfer Müzesi" hizmete açıldı.

Neriman Senanur Torun  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Hacettepe'de "Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyosfer Müzesi" kapılarını açtı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Beytepe Yerleşkesi'ndeki müzenin açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde müzenin açılışını yapmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Güran, merkezin "Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi" adıyla 2009'da Devlet Planlama Projesi kapsamında desteklendiğini ve bugün müze olarak hizmete alındığını kaydetti.

Mehmet Cahit Güran, şöyle konuştu:

"Projeyle amacımız, ülkemizin doğal biyolojik çeşitliliğine, araştırma, koruma, eğitim ve sergileme faaliyetleriyle sahip çıkacak bir referans merkezi oluşturmaktır. Merkezimizin, Türkiye'nin olağanüstü biyolojik çeşitliliğinin oluşturulması, korunması, tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesimine eğitim verilmesi ana amaçlarına bağlı olarak gerek ulusal yasalarımızın gerekse taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların gereklerini yerine getirmede önemli bir işleve sahip olacağına inanıyoruz."

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar da müzeyle, Türkiye'nin doğal biyolojik çeşitliliğini araştırmayı, korumayı ve eğitim araştırma merkezleri sunan referans merkezi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Müzede yer alan kabuklu organizmalar hariç diğer biyolojik materyallerin Türkiye'ye ait örneklerden oluştuğunu anlatan Çağlar, müzenin barındırdığı materyaller, farklı organizma türleri ve çeşitlilik bakımından Türkiye'nin en gelişmişlerinden biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çağlar, şunları kaydetti:

"Hemen hemen Ankara civarındaki bütün fosilleri biz topladık. Fosiller gibi bitkileri ve hayvanları da topluyoruz, burada sergiliyoruz. Elimizdeki materyallerin dörtte biri sergileniyor, dörtte üçü depoda muhafaza ediliyor. Zamanla sergilenen materyalleri değiştireceğiz. Eklemeler, çıkarmalar olacak ve bu şekilde sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız."

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