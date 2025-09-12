Dolar
Yaşam

Giresunlu fındık üreticileri kurutma için Şebinkarahisar'ı tercih ediyor

Giresunlu bazı üreticiler, hasat ettikleri fındıkları daha hızlı kurutabilmek için nemli olmayan ve hava sıcaklığının nispeten yüksek olduğu Şebinkarahisar ilçesinde bu yıl da yoğunluk oluşturdu.

Mahmut Ahmet Yeles  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Giresunlu fındık üreticileri kurutma için Şebinkarahisar'ı tercih ediyor Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles/AA

Giresun

Eylül ayında hava sıcaklığının azaldığı sahil kesimine alternatif yerler arayan üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar ilçesini tercih etti.

İlçedeki güneşli ve kuru havayı fırsat bilen üreticiler, geniş alanlara serdikleri ürünlerini kurutuyor.

Şehir merkezinden ilçeye gelen üretici Ali Aydın, AA muhabirine, sahil kesiminde nem yoğunluğunun fazla olduğunu belirtti.

Şebinkarahisar'da ise havanın daha kuru ve güneşli olduğunu aktaran Aydın, "Kısa sürede fındığı kurutup çuvallara koyduk. Giresun'un nemli havasında fındık zor kuruyor, burada ise 1,5-2 günde hazır oluyor. Bu nedenle Şebinkarahisar tercih ediliyor." dedi.

Aydın, ürünün daha iyi ve kısa sürede kurumasından dolayı uzaklığın kendilerini zorlamadığını dile getirerek "Sahilde çok daha fazla gün kurutmak için beklemektense burada 2-3 günde kurutup götürmek daha avantajlı. Tabii bunun da bir maliyeti var ama özellikle kendi aracı olan için mantıklı bir tercih." diye konuştu.

Güce ilçesinden gelen Ahmet Kahraman ise iklimin fındık kurutma işlemi için çok uygun olduğunu belirtti.

Nemin az olmasının kurutma sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Kahraman, "Örneğin ben kendi köyümde ortalama 4 günde kuruturum ama burada 2 günde kuruttum ve şimdi alıp gideceğim. O yüzden burayı tercih ettik. Bundan memnunuz." ifadelerini kullandı.

