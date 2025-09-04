Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Giresun Sanayispor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Giresun Sanayispor kadın futbol takımı, "tecrübeli" transferleriyle ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Gültekin Yetgin  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Giresun Sanayispor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

TFF Kadınlar 1. Ligi'nden geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Karadeniz temsilcisi, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Ünal Göze, AA muhabirine, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu takım oluşturduklarını söyledi.

Tecrübeli yerli oyuncuların yanı sıra oynadıkları liglerde başarılı istatistikler yapmış yabancı oyuncuları da kadroya kattıklarını dile getiren Göze, "iyi bir transfer çalışması gerçekleştirdiklerini" ifade etti.

Göze, Süper Lig'de her takımın hedefi olduğuna işaret ederek "Bu sezon ligde ana hedefimiz kalıcı olmak. Bunun için de güzel bir sıralama ve puan elde edeceğimizi düşünüyorum. Üst sıraları ne kadar zorlarsak o doğrultuda bir netice alacağımıza inanıyorum." dedi.

Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdiklerini aktaran Göze, kadrolarına 3 oyuncu daha katacaklarını dile getirdi.

Süper Lig'de oynayacakları maçlara daha fazla taraftar ilgisi beklediklerini ifade eden Göze, şöyle konuştu:

"Sokakta dolaşırken bile taraftarlar maçların ne zaman başlayacağını, transferleri merak ediyor. Maçlarımızı Çotanak Stadı'nda oynamayı düşünüyoruz. Giresun Sanayispor'a yakışır bir takım kurduk. Taraftarları tribünlere bekliyoruz."

"İyi olacağını düşünüyorum"

Teknik direktör Caner Akdağ da sahada pas ve baskı yapan, seyirciye keyif veren bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ligde kalıcı olmanın yanı sıra orta sıraların üzerinde yer almak istediklerini vurgulayan Akdağ, "Oyuncularımız bizi şu ana kadar yanıltmadı. Sahada da aynı verimi devam ettirirlerse iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın orta sana oyuncusu Bahar Kol da Giresun Sanayispor'un Süper Lig'i hak eden bir takım olduğunu ifade etti.

Kol, "Güzel bir takım kuruldu. Deneyimli sporcular alındı. Yönetimimiz bu sezon için çok iyi çalıştı. Hedefimiz tabii ki üstlere oynamak. Bunu sahaya yansıtabilirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

