Dolar
18.59
Euro
18.18
Altın
1,658.25
ETH/USDT
1,336.50
BTC/USDT
19,745.00
BIST 100
3,635.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı

Giresun'da yolun karşısına geçen yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü, yaşadıklarını anlattı.

Gültekin Yetgin   | 14.10.2022
Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Levent Erener, AA muhabirine, olayın Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde dün akşam saatlerinde evine giderken yaşandığını söyledi.

Karşıdan karşıya geçtiğini zannettiği yayaya eliyle "geç" işareti yaptığını belirten Erener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama adamın kafası ne demişse kaputun üstüne yaslandı. Ben de rahatsızlandı zannettim, hani kalbi, sarası var diye. Düşünce, aşağı inince alkollü olduğunu anladım. Zaten polis memurları da beni gönderdiler, kendileri ambulans çağırdılar."

Erener, olay karşısında şaşırdığını dile getirerek, "Arabanın içinden korna çaldım da senaryo farklı çıktı. Rahatsızlığı var zannettim de alkol kokusunu alınca anladım neyin ne olduğunu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki videoları sabah gördüğünü kaydeden Erener, "Şaşırdım. Hani bu kadar küçük bir olayın bu kadar Türkiye çapında yankı bulacağını hiç hesaba katmadım." dedi.

Giresun'da 72 yaşındaki F.D'nin yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atması kameraya yansımıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır
Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek
İddianamedeki tanık beyanları ve fotoğraflar Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya koydu

Benzer haberler

Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı

Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı

Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

Üreticiler kurdukları işletmelerde fındığa değer katıyor

Beyoğlu'nda yakıt dökülen yolda kayıp direğe çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu

Beyoğlu'nda yakıt dökülen yolda kayıp direğe çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu
Eylülde en çok satan otomotiv markaları açıklandı

Eylülde en çok satan otomotiv markaları açıklandı
Eylülde otomotiv pazarı yüzde 8,7 büyüdü

Eylülde otomotiv pazarı yüzde 8,7 büyüdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet