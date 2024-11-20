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Yaşam

Gelin görümce kariyerlerinden vazgeçip kurdukları çiftlikte büyükbaş hayvanlara bakıyor

Biri kağıt fabrikası diğeri tekstil firmasındaki yöneticilik kariyerlerinden vazgeçen Emine Mine Karakoçluoğlu ile gelinleri Umut Gökdemir, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde devlet desteğiyle kurdukları hayvan çiftliğinde ekonomiye katkı sağlıyor.

Ergün Haktanıyan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Gelin görümce kariyerlerinden vazgeçip kurdukları çiftlikte büyükbaş hayvanlara bakıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Kayseri'de kağıt fabrikasında 16 yıl yönetici pozisyonunda çalıştıktan sonra Güzelyazi Mahallesi'nde babasından kalan arsaya besi çiftliği kuran Karakoçluoğlu'na, Fransa'da yaşadıktan sonra döndüğü Antalya'da tekstil firmasındaki yöneticilik görevinden istifa eden kardeşinin eşi Umut Gökdemir de omuz verdi.

Gelin görümce, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğinden faydalanarak 10 büyükbaşla kurdukları çiftlikte, hayvan sayısını 85'e çıkarmayı başardı.

Her sabah erken saatte kalkıp buzağılarına süt veren, danaları besleyen, hayvanların temizliğine özen gösteren ve "Hastalıktan Ari İşletme Destekleme Belgesi" de alan gelin görümce, girişimcilere de örnek oluyor.

Girişimci kadınlardan Emine Mine Karakoçluoğlu, AA muhabirine, 10 yıl önce üretim planlama müdürü olarak çalıştığı kağıt fabrikasından istifa ederek devlet desteğiyle 10 büyükbaş hayvan satın aldığını söyledi.

Gelinleri Umut Gökdemir'in de Antalya'daki işinden istifa ederek kendisine destek verdiğini ve çiftlikte beraber işe koyulduklarını anlatan Karakoçluoğlu, elde ettikleri sütü de Talas ilçesinde kurdukları tesiste işlemeye başladıklarını belirtti.

Tesiste her gün tonlarca sütten peynir, tereyağı, yoğurt ürettiklerini dile getiren Karakoçluoğlu, "Küçük bir üretim yerimiz olacaktı. Orada satış yapacaktık. Sonrasında olay değişmeye başladı. Yurtlardan sipariş almaya başladık, sonra restoranlar ürünlerimizi almak istedi. Şimdi fabrikalara, yemekhanelere, restoranlara yoğurt üretiyoruz. Kendi şarküterimizde satış yapıyoruz." dedi.

Karakoçluoğlu, gelin görümce olarak hayvanların doğumundan süt sağımına, yemlemelerinden aşılamalarına kadar her şeyleriyle ilgilendiklerini kaydetti.

"Doğum olduğu zaman yeni bir hayat başlamış oluyor"

İlk aldıkları hayvanların kesime gitmesinden etkilendiğini ve ağladığını anlatan Karakoçluoğlu, şöyle devam etti:

"Besleyip büyütüp gönderince bana çok ters geldi. O gün çok ağlamıştım. Şu an 85'in üstünde hayvanım var. Almanya'dan ithal getirdik. Ari işletme belgesi aldık. Çalışmayı çok seviyorum. İlk başlarda çok zor oldu ama üretmek çok keyifli. Burada bir doğum olduğu zaman yeni bir hayat başlamış oluyor. Her doğum bir heyecan yaşatır mı? Her doğum aynı heyecanı yaşatıyor bize. Üzücü şeyler de illa ki yaşıyorsunuz ama olayın özü sevmekle alakalı. Biz üretmeyi seviyoruz. Beraber çalışmayı seviyoruz. Değişik bir özgürlük aslında ve huzurlu."

Uluslararası bir tekstil firmasında 10 yıl mağaza müdürlüğü yapan ve görümcesiyle çiftlik kurmak için işinden istifa eden Umut Gökdemir de eşinin de işinden istifa ederek kendisi için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Yaptığı işin zor olduğunu ancak sevdiğini anlatan Gökdemir, gelin görümce beraber çiftlikte çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Gökdemir, "Bence bir işe gönül koymak çok önemli. Ben bu işi bilmediğim için çok zordu ilk geldiğim zaman. Kokuya çok duyarlıyım. Hayvanlardan bile korkuyordum. İç içe olunca her şey çok başka oluyor." diye konuştu.

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