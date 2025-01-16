Dolar
35.43
Euro
36.61
Altın
2,716.21
ETH/USDT
3,336.30
BTC/USDT
100,545.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Ankara'da "zafer konvoyu" düzenleniyor.
logo
Yaşam

Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir

ABD'den araştırmacılar, gece göç eden kuşların uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle sosyal bağlar kurabileceğini ve yolculuk hakkında bilgi paylaşabileceğini tespit etti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Aynur Şeyma Asan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir Fotoğraf, yapay zeka ile oluşturulmuştur

Ankara

ABD'deki Illinois Urbana-Champaign Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, gece göç eden 27 kuş türünün uçarken çıkardığı 175 binden fazla sesin 18 bin 300 saatlik kaydını yapay zeka kullanarak inceledi.

Araştırmacılar, göç eden bu kuşların habitatlarını ararken içgüdüsel hareket edip etmediklerini test ettikleri çalışmada, ötücü kuşların gece göç ederken diğer türlerle "konuşarak" sosyal bağlar oluşturabileceğini ve yolculuk hakkında bilgi paylaşabileceğini belirledi.

Kuşların uçarken türlerini, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtmek için çağrılar yapıyor olabileceğini belirten araştırmacılar, göç eden kuşların uçarken benzer kanat yapısı ve sese sahip diğer kuş türleriyle sosyal bağ kurmaya daha çok eğilimi olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, bu sosyal bağların, küçük vücudu olan ve kısa ömürlü kuş türlerinin göçle ilgili karar alma sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

Son yıllarda bilim insanlarının genelde gündüz seyahat eden türleri incelediğini kaydeden araştırmacılar, bu çalışmanın, gece göç eden kuşların uçarken türler arası kurduğu sosyal bağlara ilişkin ilk kez nicel kanıt sunduğunu belirtti.

Illinois Üniversitesindeki araştırmanın yazarı Benjamin Van Doren, "Bu uçuş çağrılarının, yön bulmak veya mola vermeye uygun habitatları belirlemek amacıyla ilişkili olduğunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı
İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı
Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür

Benzer haberler

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti

ABD'den, düzensiz göçü kolaylaştıran seyahat acentelerinin yöneticilerine vize kısıtlaması getirildi

ABD'li yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam
Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir

Gece göç eden kuşlar, uçuş sırasında öterek diğer kuş türleriyle bilgi paylaşıyor olabilir
KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet