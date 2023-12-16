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Yaşam

Gazze'den getirilen Filistinli çocuklar, yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor

İsrail'in hava saldırılarında yaralanan ve Gazze'den getirilen 16 çocuğun tedavisi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Gazze'den getirilen Filistinli çocuklar, yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiği çocuklardan bazıları ve refakatçileri AA'ya açıklamalarda bulundu.

Bacaklarından ağır yaralanan ve sosyal medyada "Bacaklarımı hissedemiyorum" dediği anlara ilişkin video sıkça paylaşılan Retal Aşur, İsrail'in hava saldırılarında komşularının evinin bombalanması üzerine yaralandığını, amcasının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye için "Burası çok güzel." ifadelerini kullanan Retal, Gazze'deki arkadaşlarına selam gönderdi.

Ratel, "İyileşmek için dua bekliyorum. İyileşmeyi istiyorum. İyileştikten sonra normal çocuklar gibi oynamak istiyorum. Diğerlerini de Allah korusun, onların da başına bir şey gelmesin." dedi.

"Gazze'ye döneceğim, çocuklarıma kavuşacağım"

Ratel'in annesi Nur Naim Aşur da İsrail'in hava saldırılarında 2 çocuğunun yaralandığını belirterek, şunları anlattı:

"20 gün hastanede kalıp yardım istedikten sonra sağ olsun Türkiye yardım elini uzattı. Diğer çocuğum da Gazze'de yaralı, Allah ona da acil şifalar versin. İnşallah yakın zamanda tekrar Gazze'ye döneceğim, çocuklarıma kavuşacağım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinin büyük moral ve güç kaynağı olduğunu aktaran Aşur, "Bizimle sağlıkla ilgili iletişime geçtikleri, bizimle ilgilendikleri için moralimiz, gücümüz tekrar toparlandı, yerine geldi. İyi ve hoş geldi gelmesi." diye konuştu.

"Ben kızlarımı onlara emanet ettim, emaneti yerine getirdiler"

Hastanede tedavisi süren 6 yaşındaki Zeyna Carbu'nun babası Vecdi Carbu, 11 Kasım'da İsrail'in hava saldırısında Şifa Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olan eşini ve bir çocuğunu kaybettiğini, diğer iki kızına da zorlu bir sürecin ardından kavuştuğunu anlattı.

Kendisi de radyoloji doktoru olan Carbu, saldırı sırasında Gazze'de olmadığını, Zeyna ve ablasına ulaşmaya çalıştığını ancak günlerce haber alamadığını belirterek, hayatındaki en zor sürecin, Refah Sınır Kapısı'nda kızlarından haber beklediği anlar olduğunu söyledi.

Carbu, Zeyna ve ablasının Türkiye'ye getirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, acil şekilde yardım sağladıkları için. Ben kızlarımı onlara emanet ettim, emaneti yerine getirdiler, gerekeni yaptılar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

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