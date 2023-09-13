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Yaşam

Gaziantep'in lezzet ustaları "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni fırsat olarak görüyor

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'in lezzetlerini vatandaşla buluşturan işletmeler, "Uluslararası GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni fırsat olarak görüyor.

Mehmet Akif Parlak  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Gaziantep'in lezzet ustaları "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"ni fırsat olarak görüyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 5'incisi düzenlenecek "Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" bu yıl "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 16-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festival Park'taki etkinlikte, şehrin dünyaca ünlü baklavasından kebabına, beyranından katmerine yüzlerce yöresel lezzeti ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca çok sayıda yerli ve yapancı şefin eşliğinde çeşitli yarışma ve paneller düzenlenecek, konserler verilecek.

İşletmeler fırsat olarak görüyor

Beyran ustası Ahmet Rıdvan Çadır, AA muhabirine, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tarz festivallerin esnafa adeta "can simidi" olduğunu belirten Çadır, şöyle konuştu:

"Şehrimiz zor dönemden çıktı. Önce koronavirüs, ardından deprem. Yaz aylarında sıcaklık çok yüksek olduğu için yeterince turist ağırlayamadık. Bahar ayları bizim turizm sezonumuz, insanlar o zamanlarda buraya gelip yemek yer. İnşallah bu sene sonbahara güzel bir festivalle giriş yapacağız. Tüm yabancı ve yerli turistleri bekliyoruz. Tüm işletmelerimiz hazır. Önce kendi işletmelerimizi hazırladık, sonra diğer esnafa yardımcı olmaya çalıştık. Gaziantep'e gelen misafirler için bu lezzet festivali büyük bir şans. Beyranıyla, katmeriyle, kebabımızla, baklavamızla herkes elinden geldiğini, güzel hünerleri sermeye çalışacak."

Baklava ustası Onur İbili ise festivallerden beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin herkesin kazançlı çıktığı bir festival olduğunu dile getiren İbili, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden insanlar gelecek. Michelin yıldızlı şefler Gaziantep'in bu yöresel yemeklerini tatmak için gelecek. Gerçekten gururluyuz. Bu kadar insanı ağırlayacağız. Daha önce şeflerimiz yine buraya gelmişti. Şimdi onların çevresinde et profesörleri var. Onlardan farklı pişirme teknikleri öğreneceğiz, tabii onlar da bizden yöresel yemekleri öğrenecek. Gelen misafirler sadece festivalde olmayacak, elbette şehrin içine de yayılacaklar. İnsanlar hem tarihi yerleri görecek hem de bu eşsiz lezzetleri gidip yerinde yiyecek. Bu da restoranlarımıza ve diğer işletmelere büyük katkı sağlayacak. En önemlisi insanlar coğrafi tescilli lezzetleri yerinde yeme imkanına sahip olacak."

Sulu yemek ustası Metiş Sarı da Gaziantep'in lezzet konusunda gittikçe adını dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Festivalde tüm hünerlerini sergileyeceklerini belirten Sarı, "Festivalde tamamen yöresel ürünler pişireceğiz. Yıl içinde her an bulunmayan tüm lezzetler burada ortaya çıkacak. Gerçekten çok heyecanlıyız." dedi.

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