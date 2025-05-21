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Yaşam

Gaziantepli işletmeci ülkesine dönen Suriyeli işçisine iş makinesi hediye etti

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, yanında çalışan ve ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e mini ekskavatör hediye etti.

Fevzi Kemal Karagöz  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Gaziantepli işletmeci ülkesine dönen Suriyeli işçisine iş makinesi hediye etti Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Yaklaşık 10 yıl boyunca yanında çalışan 54 yaşındaki Muhammed Aliy’nin emeklerini karşılıksız bırakmayan Albayrak, Aliy’e Suriye'nin Halep kentine dönüşü öncesi, ülkesinde kullanması için iş makinesi verdi.

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Gazi Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliy'nin çalışkan biri olduğunu belirterek, "Kendisine bir jest yapmak istedik. Suriye’de büyük bir yıkım yaşandı, bu nedenle iş makinesi hediye etmeye karar verdik. Kendi memleketinde faydalı olabileceğini düşündük. İnşallah o da bize hakkını helal eder." dedi.

Muhammed Aliy ise Türkiye’yi çok sevdiğini dile getirerek, "Türk hükümetine ve halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Suriye’ye dönsem de Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Gazi Albayrak ile bağımız hiç kopmayacak. Onu ülkeme davet edeceğim, misafir edeceğim." ifadelerini kullandı.

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