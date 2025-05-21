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Kültür

Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki etkinliklerinde "klasik yemekler" öne çıkacak

Bu yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde dördüncü kez kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nda klasik yemekler dünyaya tanıtılacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki etkinliklerinde "klasik yemekler" öne çıkacak Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2022'den bu yana yurt içinde ve yurt dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl "Türk mutfağının klasik yemekleri" temasıyla gerçekleştirilecek.

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Anadolu'nun yüzyıllık geleneklerinin izlerini taşıyan yemekler, hem Türk mutfağının çeşitliliğini hem de evrensel değerini yansıtacak.

Klasik yemekler, bu etkinliklerle tarihsel köklerine sadık kalınarak dünyaya tanıtılacak. Bu kapsamda, geleneksel tariflerin modern dünyada sürdürülebilir ve sağlıklı bir biçimde yaşatılabileceği anlatılacak.

Yurt içindeki kutlamalarda 81 ilin yerel mutfağını oluşturan temel reçeteler ve ürünler hazırlanacak, aynı haftada Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de etkinlikler düzenlenecek.

Türk mutfağının klasik yemeklerinden oluşan özel menüler, Türkiye'nin önde gelen şeflerinin katılımıyla hazırlanacak.

Bu etkinlikler aracılığıyla farklı kültürler sofralarda buluşarak geleneksel Türk misafirperverliğinin samimiyeti ve tatları dünyaya tanıtılacak.

Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki kapanış etkinliği, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacak.

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