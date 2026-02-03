Dolar
Yaşam

Ganos Dağı eteklerinde karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların karla kaplanmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Mesut Karaduman  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Ganos Dağı eteklerinde karla kaplanan ormanlar güzel görüntü oluşturdu

Tekirdağ

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bazı ağaçların dallarında buzdan sarkıtlar oluştu.

Kartaltepe Tabiat Parkı'nda karla örtülen ormanlık alan, kartpostallık manzaralar sundu.


