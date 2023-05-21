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Yaşam

Filistinli fotoğrafçı, ülkesindeki doğal yaşamı tanıtmak için tüm zorluklara göğüs geriyor

Filistinli fotoğrafçı Hasan er-Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'daki yaban hayatını fotoğraflayarak hem insanlara Filistin'in doğal güzelliklerini tanıtıyor hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Gülşen Topçu, Mehmet Nuri Uçar  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Filistinli fotoğrafçı, ülkesindeki doğal yaşamı tanıtmak için tüm zorluklara göğüs geriyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Batı Şeria'nın Beyt Rima beldesi sakinlerinden olan iş adamı 39 yaşındaki Rimavi, fotoğrafçılık serüvenine Antalya'da bulunduğu dönemde başladı.

Toros Dağlarından ve Antalya'nın doğal güzelliklerinden çok etkilenen Rimavi, bunları kamerasıyla kayıt altına almaya başlayınca hayatında yeni bir süreç başlamış oldu.

Pandemi sürecinde ise Filistinli fotoğrafçılar aracılığıyla ülkesindeki yaban hayatının çeşitliliğini ve zenginliğini keşfeden Rimavi, Batı Şeria'ya döndükten sonra buradaki kuş türlerini fotoğraflamaya başladı.

Biyolojik çeşitliliğe ek olarak Filistin'de yaklaşık 200 göçmen kuş türünün bulunduğunu belirten Rimavi, "Filistin, sadece tarihi eserlerden ve kutsal mekanlardan ibaret değil aynı zamanda pek çok ülkede bulunmayan doğal bir zenginliğe ve çeşitliliğe sahip." dedi.

Yaban hayatı fotoğrafçılığı ve zorlukları

Yaban hayatı fotoğrafçılığının zorluğuna değinen Rimavi, bunun için kuşların ve hayvanların beslenme davranışlarını ve nerede yaşadıklarını bilmek gerektiğini vurguladı.

Kuşları doğal ortamlarında çekebilmek için çadır kamuflaj tekniğiyle kendisini gizlediğini aktaran Rimavi, bazen 6-7 saat bir poz yakalamak için beklediklerini ve başarı şansının yüzde 10 olduğunu söyledi.

Tüm bu zorluklara rağmen hobisini sürdüren Rimavi, serçe avlayan bir baykuşun fotoğrafını çekmeyi başardığını ve bunun nadir bir durum olduğunu dile getirdi.

Rimavi'nin fotoğrafladığı kuş ve hayvanlar arasında balık kartalı, yılanlar ve Arap kurdu da yer alıyor.

Filistin'in doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyor

"İnsanların, çektiğim fotoğraflara yaptıkları geri dönüşler, Filistin'deki bu doğal güzelliklerden habersiz olduklarını gösteriyor." diyen Rimavi, bu fotoğraflar sayesinde Filistin'in doğal güzelliklerini tanıtmayı başardığını ifade etti.

İnsanları doğal yaşamın maruz kaldığı tehlikelere ve onu korumak için yapılması gerekenlere karşı bilgilendirdiğini söyleyen Rimavi, "Çöplerin doğaya atılması, aşırı otlatma ve avlanmanın çevreye verdiği zarara karşı insanlarda bir bilinç oluşturmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Rimavi, Filistin'de doğal yaşam alanlarının İsrail hükümetinin, doğal alanlara doğru yayılma gösteren yerleşim politikası ve hayvanların içme sularına karışan atık sular nedeniyle tehdit altında olduğunu vurguladı.

İsrail'in oluşturduğu tehlike

Rimavi, fotoğraf çekmek için çoğunlukla Batı Şeria'nın kuzeyi ile Kuzey Ağvar bölgesine gittiği için İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrama gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

"Kullandığımız kamuflaj ve gizlenme malzemeleri büyük oranda askeri teçhizata benzerliği nedeniyle (İsrail güçlerince) sık sık gözaltına alınarak saatlerce tutuluyorum." diyen Rimavi, bazen de Yahudi yerleşimcilerin hedefi haline geldiğini de aktardı.

Rimavi, yaklaşık bir ay önce özellikle Nablus ve Cenin'in İsrail güçleri tarafından ablukaya alınması nedeniyle Batı Şeria'da birçok noktaya ulaşamadığını söyledi.

Filistin doğasının güzelliğini dünyaya taşımayı hedefliyor

Vahşi yaşamı belgeleyerek ve daha önce görmedikleri bir şekilde halka ulaştırarak dünyaya ulaşmayı amaçladığını belirten Rimavi, "Filistin doğasında gerçek bir gizli güzellik var." dedi.

Ramallah'ta fotoğraflarından oluşan bir sergi açan Filistinli fotoğrafçı Hasan er-Rimavi, dünyanın farklı ülkelerinde başka sergiler de düzenlemeyi arzuladığını ve Filistin doğasının güzelliğini dünyaya taşımayı hedeflediğini dile getirdi.

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