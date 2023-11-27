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Yaşam

Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde kış güzelliği

Erzurum'un çam ağaçlarıyla çevrili Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Hilmi Tunahan Karakaya, Murat Kaya  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde kış güzelliği Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte gün boyu etkili olan kar, ormanlık alanlarda güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Atatürk Üniversitesinin kampüsü de yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Çam ağaçlarıyla çevrili kampüsteki ormanlık alanlarda yaşanan kış güzelliği dronla görüntülendi.

Üniversite öğrencileri de kış manzarasında yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

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