Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde kış güzelliği
Erzurum'un çam ağaçlarıyla çevrili Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.
Erzurum
Kentte gün boyu etkili olan kar, ormanlık alanlarda güzel manzaralar oluşturdu.
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Atatürk Üniversitesinin kampüsü de yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Çam ağaçlarıyla çevrili kampüsteki ormanlık alanlarda yaşanan kış güzelliği dronla görüntülendi.
Üniversite öğrencileri de kış manzarasında yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.