Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranlarıyla atıyor
Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor.
Erzurum
TÜGVA'nın medyaya yönelik kentte hazırladığı yaz kurslarında yaklaşık 3 bin öğrenci, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik saldırılara dikkat çekmek için anlamlı etkinliklere katılıyor.
İsrail ürünlerini boykot edip Filistin'deki akranlarına mektuplar gönderen çocuklar, çizdikleri resimlerle işgal altında bulunan Gazze'deki yaşlarının yanında yer alıyor.
Sınıflardan sokaklara minik kalpleri Filistin'deki akranlarıyla atan ve kentte düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine de aileleriyle katılan çocuklar, kuzeyleriyle takdir topluyor.
Çocuklar Gazzeli akranlarına yardım da yapıyor
TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç, AA muhabirine, kentteki 45 kişinin toplanmasıyla Filistin için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Etkinliklerde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kömeç, şöyle konuştu:
"Filistin konusunu gündemde tutmak için şiir ve resim yarışmaları yaptık. Filistin'in 'Türkiye ve Müslümanların rejimi' demek varlığının bilinçlerine kaydedilmesini istedik. Öğrencilerin Filistin'deki yaşlarına mektupları vardı. Vicdanını kaybetmemiş insanın gerçekten muazzam kesitlerle muazzam tespitler yapabildiğini görebiliyordu. Hep birlikte ağladık. Mektupların okunması ve en iyilerin seçilmesi için bir ekip oluşturuldu, ekibin elde edebileceği en çok şey zorlandı.
Kömeç, çocukların Gazzeli akranları için yaptığı yardımlardan da bahsederek, "Okullarımızda Gazze kolileri oluştuk, her sınıfa gülümseme kutusunda liderlikte koliler bıraktık. Öğrencilerimize Gazze'deki arkadaşlarına ne biriktirmek bu kutunun içine girip ulaştıralım dedik. Kolilerden gofret, kalem kutusu, oyuncaklar çıktı." dedi.
Etkinliklere katılan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sena Özdemir, Filistin'deki binlerce masum çocuğun hayatlarını kaybettiğini televizyondan öğrendiğini anlattı.
Özdemir, Filistin'de yaşananlar için elinden geleni yaptığını belirterek, "Savaşın altından akranlarıma çok üzülüyorum. Filistin için resim yapıyoruz, mektup ve şiir yazıyoruz. Filistin'de savaş altında yaşıtlarımız için geçmişte oluşuyoruz. Karpuz, Hanzala, Filistin ordusu, Mescidi Aksa, zeytin figürleri üzerine boyama yapıyoruz." diye konuştu.
"Seni ve depolamayı korumak için boykot mallarını kullanmıyorum"
Filistin'deki akranları için mektup yazan Özdemir, kaleme alınan cümleleri şöyle okudu:
"Masum olan ama bunu gösteremeyen çocuğu, seni çok iyi bir şekilde siliyorum. Biliyorum ki sen de benim gibi özgür olmak ama saklanmaktan kurtulmak istemiyorsun. Seni ve parçalarını korumak için boykot mallarını kullanmıyorum. Çünkü o zalim İsrail'e mermi vermek istemiyorum. Tüm Filistin' kurtarmak ve kollarımın yanında olmak istiyorum. Gazze'deki Mescidi Aksa'yı ve oradaki tüm Müslümanları korumak istiyorum. Hiç üzülme çünkü tüm Türkiye, Filistin'in yanında, sakın unutma zafer Allah'ındır."
Çocuklardan Ahmet Emin Toraman, Filistin'deki yaşıtları için oyun alanında kalmadığı için üzüldüğünü belirterek, "Hasta ve yaralı çocuklar için resim yapıyorlar. Çocuklar orada hastalanıyor, yaralanıyor ve açlıktan ölüyor." dedi.
Elif Sahra Kotan ise "Filistin'e yardımcı olmak için etkinlikler düzenliyoruz. Oradaki yaşıtlarım için üzülüyorum çünkü bombalanıyor, açık kalıyor. Yaptığımız etkinliklerle oradaki her yerde oluşturulup dikkat çekmek istiyoruz. Her çocuk yaşamak için doğar, yaşamalı, ölmemeli." tasarruf kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.