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Yaşam

Emekli Sevil öğretmen, farklı bir branşta üniversite okuyup 33 yıl sonra yeniden kep attı

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak 28 yıl görev yapan ve 2019'da emekliye ayrılan Sevil Önder, yeniden üniversite sıralarına dönerek başladığı Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümünü fakülte üçüncüsü olarak tamamladı.

Ufuk Ertop  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Emekli Sevil öğretmen, farklı bir branşta üniversite okuyup 33 yıl sonra yeniden kep attı Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde emekli öğretmen 55 yaşındaki Sevil Önder, farklı bir branşta okuduğu üniversiteden mezun olarak 33 yıl sonra yeniden kep attı.

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1991'de mezun olan Önder, aynı yıl atamasının yapılmasıyla öğretmenliğe başladı.

Önder, 28 yıl sürdürdüğü mesleğinde yüzlerce öğrencisinin mezuniyetine tanıklık etti.

Kırklareli ve Edirne'de pek çok lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Önder, bir yandan öğretmenlik mesleğini icra ederken diğer yandan da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerini açık öğretim sisteminden tamamlayıp mezun oldu.

Önder, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki görevinin ardından 2019'da emekliye ayrıldı.

Emekli olmasına rağmen eğitim hayatına ara vermeyen Önder, mezun ettiği son öğrencilerle katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümünü kazandı.

Önder, 4 yıllık eğitim sürecini fakülte üçüncüsü olarak tamamlayıp, Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde kep attı.

"Öğrenmenin yaşı yok, paylaşmanın da sonu yok"

Emekli öğretmen Önder, AA muhabirine uzun yıllar sonra yeniden kep atmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Kırklareli Üniversitesinin mezun olduğu dördüncü bölüm olduğunu ifade eden Önder, ilk günkü anılarının yeniden canlandığını kaydetti.

Emekli olmasına rağmen okumaktan vazgeçmediğini dile getiren Önder, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimle birlikte girdiğim sınavda başarılı olarak çok güzel geçen 4 yılın sonunda bugünlere geldik. Gururluyum, mutluyum, gerçekten çok güzel bir duygu. Sağ olsunlar gençler her zaman çok güzel enerji verdi.

Bana soruyorlar 'gençliğin sırrı'nı, ben 'Gençlerle birlikte olmak ve her zaman paylaşmak' diyorum. Öğrenmenin sonu yok, öğrenmenin yaşı yok ve paylaşmanın da sonu yok. O yüzden herkes, her yaşta, her şeyi yapabilir, okuyabilir. Yeter ki siz isteyin."

Önder, üniversite eğitimi sürecinde kendinden yaşça küçük öğrencileri her zaman enerji kaynağı olarak gördüğünü anlattı.

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