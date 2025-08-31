Dolar
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Ekonomi

Kırklareli'nde üretilen süt ürünleri 17 ülkede sofralara lezzet katıyor

Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde üretilen ürünler, 17 ülkeye ihraç ediliyor.

Ufuk Ertop  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Kırklareli'nde üretilen süt ürünleri 17 ülkede sofralara lezzet katıyor

Kırklareli

Modern süt sığırcılığı işletmelerinin bulunduğu kentte 150 bin büyükbaş hayvan ile günlük ortalama bin ton süt üretiliyor.

Avrupa Birliği onaylı 34 işletmede üretilen sütler, işleme tesislerinde peynir, eski ve taze kaşar ile dondurmaya dönüştürülüyor.

Ürünler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Gana, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moğolistan, Mısır, Fildişi Sahili, Gürcistan ve Kongo'ya ihraç ediliyor.

Geçen yıl 13 bin 596 ton 857 kilogram süt ürünü ihracatı yapılan kentte 1 milyar 6 milyon 255 bin 75 lira gelir elde edildi, bu yılın ocak-haziran döneminde 7 bin 120 ton 758 kilogram süt ürünü karşılığında 698 milyon 26 bin lira ülke ekonomisine kazandırıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Türkiye'nin en modern süt işletmelerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 150 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu bilgisini veren Karaca, bunların 3'te 1'inin hastalıktan ari işletmelerde olduğunu belirtti.

Günlük 1000 ton süt üretiminin yapıldığını ifade eden Karaca, Avrupa Birliği onaylı 34 işletmede üretilen sütlerin, modern tesislerde işlendiğini kaydetti.


Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

"Özellikle süt ürünleri ihracatının 5 yılda 2 katı artacağını bekliyoruz"

Karaca, "Üretilen sütler, ilimizde çok güçlü süt işleme tesislerine gidiyor ve burada süt ürünlerine çevrilerek hem iç piyasada hem de ihracatta önemli pazarlara ulaşıyor. İlimizdeki bu süt işleme tesisinde üretilen ürünlerin Avrupa, Arap ülkeleri, Asya ülkelerine hatta Amerika’ya kadar ihracatı yapılıyor." dedi.

İhracat kapasitesinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 yılında ilimizden 13 bin 500 ton süt ürünleri ihracatı gerçekleştirildi ve 1 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Yine 2025 yılının ilk 6 ayında da 7 bin ton süt ürünleri ihracatı yapılarak 700 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi. Burada daha çok peynir ve dondurma ürünleri ihracatı yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda gerek süt üretimimizi, gerekse süt ürünleri ihracatımızı daha da arttıracağız inşallah.

İlimizde 150 binin üzerinde büyükbaş hayvan mevcut ve bunlardan günlük bin ton süt üretiyoruz. Burada tabii ki modern işletmelerimizin payı oldukça yüksek. Çalışkan çiftçilerimiz ile birlikte önümüzdeki yıllarda hem süt üretimimizi hem de süt ürünleri ihracatımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Süt işleme tesislerimizdeki kaliteden dolayı özellikle süt ürünleri ihracatının 5 yılda 2 katı artacağını bekliyoruz."

