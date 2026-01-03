Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
Yaşam

Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Göksel Cüneyt İğde  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

İşletmeci Erkan Çakır, AA muhabirine, yaylanın her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin beyaz örtüyle kaplandığını belirten Çakır, "Göl buz tuttu. Yollarımız sürekli çalışma yapılarak açık tutuluyor. Vatandaşlarımızı bu doğal güzelliği görmeye bekliyoruz." dedi.

