Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Yaşam

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sinan Doruk  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Kasapkara/AA

Kahramanmaraş

Berrak suyu ve turkuaz rengiyle bilinen Yeşilgöz Gölü, kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu.

Yaz, ilkbahar ve sonbaharda çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, kışın da kar manzarasıyla dikkati çekiyor.

Karla kaplı ağaçların arasında kalan Yeşilgöz Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

