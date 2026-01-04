Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
91,209.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Yaşam

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Iğdır'da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bazı sulak alanlar, soğuk havanın ardından dondu.

Sabri Sarcan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı akarsu ve sulak alanlar buzla kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soğuk hava nedeniyle Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Bulakbaşı köyünde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanlar tamamen dondu.

Ağrı Dağı’ndan gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı’nda taşkınlarla oluşan sulak alanların donmuş hali dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor
İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek fiyat uygulamasına ilişkin paylaşıma soruşturma
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu
Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet