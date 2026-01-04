Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu
Iğdır'da çok sayıda kuş türünün yaşadığı bazı sulak alanlar, soğuk havanın ardından dondu.
Iğdır
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı akarsu ve sulak alanlar buzla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Bulakbaşı köyünde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanlar tamamen dondu.
Ağrı Dağı’ndan gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı’nda taşkınlarla oluşan sulak alanların donmuş hali dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.