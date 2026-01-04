Dolar
logo
Yaşam

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Serhat Zafer  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

