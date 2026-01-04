Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,125.50
BTC/USDT
91,169.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Serhat Zafer  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, ziyaret ettiği kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Bugün itibarıyla kayak sezonunu açmış bulunmaktayız, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kentte önceki gün beklenen ve özlenen kar yağışının gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, "Bu yağışlardan Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm kayak pistlerimiz sezona hazır ve kar yağışıyla da elverişli hale geldi." diye konuştu.

Kar kalınlığının bölgede 1 metreyi bulduğunu söyleyen Şimşek, "İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu, misafirlerimizi burada ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların halaylar çekerek eğlendiği merkezde, kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla sezon açılışını gerçekleştirdi.

Kayakçılar havai fişek eşliğinde kayak keyfi yaşadı.

Açılışa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, bungalov evler, kafe ve restoran bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu

Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Yıldıztepe Kayak Merkezi yeni yılda kayakseverleri ağırlamaya hazır

Yıldıztepe Kayak Merkezi yeni yılda kayakseverleri ağırlamaya hazır
Ebeveynler çocuklarıyla kitap okumak için okulun kütüphanesinde buluşuyor

Ebeveynler çocuklarıyla kitap okumak için okulun kütüphanesinde buluşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet