Sivas'ta yiyecek arayan vaşak yol kenarında görüntülendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karla kaplı arazide yiyecek bulamadığı için kara yolu kenarına inen vaşak görüntülendi.
Sivas
Kentte etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.
Geminbeli Geçidi Karalar köyü Selimler mezrası yakınlarında karla kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan bir vaşak, kara yolu kenarında görüntülendi.
Vaşak, arazide bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.