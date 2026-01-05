Dolar
Sivas'ta yiyecek arayan vaşak yol kenarında görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karla kaplı arazide yiyecek bulamadığı için kara yolu kenarına inen vaşak görüntülendi.

Faruk Kara  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Sivas'ta yiyecek arayan vaşak yol kenarında görüntülendi Fotoğraf: Faruk Kara/AA

Sivas

Kentte etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Geminbeli Geçidi Karalar köyü Selimler mezrası yakınlarında karla kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan bir vaşak, kara yolu kenarında görüntülendi.

Vaşak, arazide bir süre besin aradıktan sonra dağlık alana geri döndü.

