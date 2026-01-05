Dolar
43.03
Euro
50.30
Altın
4,422.95
ETH/USDT
3,153.90
BTC/USDT
92,746.00
BIST 100
11,680.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu.

Kemal Özdemir  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerinde Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nin büyük bölümü, havaların gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bırakan şelale, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Van'da yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı
Ankara Adliyesinin ajandası yeni yılda yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Büyük bölümü donan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Ağrı Dağı'nın eteklerinde dondurucu soğuklara rağmen 35 kuş türü yaşıyor

Bazı illerde soğuk hava etkili oldu

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu

Iğdır'da kuşlara ev sahipliği yapan sulak alanlar dondu
Edirne'deki Sağlık Müzesi 2025'te yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırladı

Edirne'deki Sağlık Müzesi 2025'te yaklaşık 160 bin ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet