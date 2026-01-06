Dolar
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü

Ağrı Dağı'nın eteklerini oluşturan lav kayaları, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Hüseyin Yıldız  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Yurdun en doğusunda kış şartları etkisini sürdürürken, Iğdır'daki kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın tamamı beyaza büründü.

Dağın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu Iğdır'a doğru akan lavlarından oluşan kayalıklar da karlar altında kaldı.

Yaklaşık 800 metre rakımdan başlayıp 3 bin metreye kadar uzayan kayalıklar, karlar altındaki haliyle dronla görüntülendi.

