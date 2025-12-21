Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,996.80
BTC/USDT
88,695.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Düden Şelalesi dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Antalya'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan ve dört mevsim ziyaretçi çeken Düden Şelalesi, bu yıl yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Ayşe Yıldız  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Düden Şelalesi dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, farklı illerden gelen tatilcilerin yanı sıra Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Japonya'ya, Ukrayna'dan ABD'ye kadar çeşitli ülkelerden yabancı turistleri de ağırlıyor.

Yazın daha çok serinlemek için gidilen şelale, sonbahar ve kışın ise doğayla baş başa kalmak, suyun sesini dinlemek, bölgede güzel zaman geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kış mevsimi olmasına rağmen yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerin hakim olduğu bölgede, bilet kesim noktasından geçen ziyaretçiler mesire alanlarında piknik yapma, tarihi zeytin işleme alanının kalıntılarını, kaya mezarlarını, lahit kapaklarını, balıkları, suda yüzen ördekleri, mağarada üreme alanı olan yarasaları yakından görme imkanı buluyor.

"Ziyaretçiler, burada gün boyunca zaman geçirebiliyor"

Düden Şelalesi'nin sorumlusu Süleyman Yavuz, AA muhabirine, yaz döneminde günlük 6 bin ziyaretçinin şelaleyi gezdiğini, kış mevsimi olmasına rağmen günlük binin üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi.

Kente gelen turistlerin şelaleyi de görmek istediğini anlatan Yavuz, "Şelale, turistlerin uğrak noktası. Hem tarih hem doğaseverlerin ilgisini çeken bir yer. Nehrin içinde balıklar, suyun yüzeyinde ördekler, alanda tarihi yapılar var. Mağarada yarasalar var." dedi.

Şelaleyi bu yıl yaklaşık 900 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Yavuz, ziyaretçilerin doğal güzellikleri görünce şaşırdığını ifade etti.

Yavuz, şelaleye ulaşımın çok kolay olduğuna dikkati çekerek, "İsteyen kendi aracıyla isteyen de toplu taşıma araçlarıyla kolayca gelebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz burada gün boyunca zaman geçirebiliyor. Tek ricamız, yanında getirdikleri yiyecekleri, çöpleri, her lokasyona koyduğumuz çöp kutularına atmaları." diye konuştu.

Hindistan'dan tatil için Antalya'ya gelen Ram Singh, şelaleyi de görmek istediğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdim. Sakin ve huzurlu. Suyun sesini ve yeşili çok seviyorum." dedi.

Mersin'den balayı için gelen Burcu Yağmur ise daha önce 21 Ara 2025 Paz 11:16 geldiği şelaleyi çok sevdiği için yine görmek istediğini vurgulayarak, şelalede keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Malatya'dan gelen Ramazan Şahin de ilk kez gördüğü şelalenin büyüleyici güzelliği olduğunu, suyun sesini, doğanın güzelliğini etkileyici bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
Malatya'da konuşlu ambulans helikopter 6 ildeki hastaların imdadına yetişiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Palandöken'de yılbaşı dolu dolu geçecek

Benzer haberler

Düden Şelalesi dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Düden Şelalesi dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açıldı

Hayali okçu olmaktı 15 yaşında dartta dünya şampiyonluğuna ulaştı

Antalya'da oteller yılbaşına hazır

Antalya'da oteller yılbaşına hazır
AJet sağlık turizmi gelirine 1,5 milyar dolar katkı sunmayı hedefliyor

AJet sağlık turizmi gelirine 1,5 milyar dolar katkı sunmayı hedefliyor
Türkiye dünyada "elektrikli ticari vasıta" üretiminde de öne çıkıyor

Türkiye dünyada "elektrikli ticari vasıta" üretiminde de öne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet