Dolar
41.83
Euro
48.38
Altın
4,128.08
ETH/USDT
3,974.30
BTC/USDT
111,645.00
BIST 100
10,480.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Yaşam

Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Serdar Yiğit  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İç Ege’de bulunan ve yüzde 53’ü ormanlarla kaplı Kütahya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Domaniç ilçesinde, sonbaharla birlikte bazı ağaçların yaprakları sarardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu’nun da yer aldığı 1500 rakımlı Domaniç Dağları ise yeşilden sarıya dönen ormanlarıyla doğaseverleri kendine çekiyor.

Öte yandan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları’ndaki renk değişimi dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi yola çıktı
Depremlerin vurduğu Hatay'da 11,2 kilometrelik atık su tüneli inşa ediliyor
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Benzer haberler

Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar doğaya hakim oluyor

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 şüpheli tutuklandı

Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi

Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor

Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
İznik Roma Tiyatrosu'nda mermer döşemeli yollar ve kanalizasyon hattı bulundu

İznik Roma Tiyatrosu'nda mermer döşemeli yollar ve kanalizasyon hattı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet