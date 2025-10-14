Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Kütahya
İç Ege’de bulunan ve yüzde 53’ü ormanlarla kaplı Kütahya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Domaniç ilçesinde, sonbaharla birlikte bazı ağaçların yaprakları sarardı.
Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu’nun da yer aldığı 1500 rakımlı Domaniç Dağları ise yeşilden sarıya dönen ormanlarıyla doğaseverleri kendine çekiyor.
Öte yandan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları’ndaki renk değişimi dron ile görüntülendi.
