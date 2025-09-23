Dolar
41.42
Euro
48.90
Altın
3,783.00
ETH/USDT
4,193.90
BTC/USDT
112,931.00
BIST 100
11,398.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Kırklareli'nin Armağan köyünde yaşayan 71 yaşındaki Cemal Olt, babasından öğrendiği ahşap işlemeciliği sayesinde yaptığı bastonları evinin bahçesinde sergiliyor.

Özgün Tiran  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde yaşayan 71 yaşındaki Cemal Olt, doğadan topladığı ağaç dallarını, çeşitli hayvan figürleri işleyerek bastona dönüştürüyor.

Armağan köyünde doğan Olt, ahşap işlemeciliğini küçük yaşta babasından öğrendi.

Testere ve ısıttığı demir çubuklarla doğadan topladığı ağaç dallarına şekil vermeye başlayan Olt, işlediği ahşaplardan yaptığı bine yakın bastonu evinin bahçesinde sergiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olt, AA muhabirine, ahşap işlemeciliğini severek yaptığını söyledi.

Ormandan topladığı dalları, üzerinde hayvan figürleri bulunan bastona dönüştürdüğünü belirten Olt, "Kızılcık sopalarını ormandan topluyorum. Çocukluğumdan bu yana baston yapıyorum. Bugüne kadar bin tane yapmışımdır. Bakıyorum ağaca karacaya benziyor hemen o şekli veriyorum. Zürafaya benziyorsa o şekilde yapıyorum." diye konuştu.

Yaptığı bastonları bugüne kadar satmadığını ifade eden Olt, amacının para kazanmak değil doğaya olan farkındalığı arttırmak olduğunu kaydetti.

Ağaç dallarını işlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını vurgulayan Olt, "Görenler, 'nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun?' diye soruyorlar. Sincap diyorum sincap oluyor, yılan, karaca... Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan'dan bunları isteyenler var. Paskalya bayramına götürmek istediler. Ama ben bunları satmayı düşünmedim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı
AYM'de bireysel başvurunun 13. yılına ilişkin sempozyum düzenlendi
Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

Benzer haberler

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Doğadan topladığı ağaç dallarını hayvan figürlü bastonlara dönüştürüyor

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet